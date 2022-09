Lunedì 12 settembre 2022 - 17:36

Elezioni, Tajani: priorità è dare a Roma poteri legislativi

Durante incontro nella sede Ance

Roma, 12 set. (askanews) – “Per noi è fondamentale dare a Roma i poteri legislativi che hanno tutte le grandi capitali del mondo. E’ una priorità”. Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso di un incontro nella sede dell’Ance, assieme alla presidente, Federica Brancaccio.“Con il governo Berlusconi abbiamo fatto una proposta di legge costituzionale in tal senso ma poi non è stata mai attuata perché né il sindaco Raggi né Gualtieri hanno voluto trovare un accordo con Zingaretti e la Regione Lazio non ha mai ceduto i propri poteri”, ha spiegato.