Lunedì 12 settembre 2022 - 14:48

Autonomia, Gelmini: legge quadro pronta, nuovo parlamento la approvi

Ministra Affari Regionali risponde a Salvini

Roma, 12 set. (askanews) – “Non rispondo agli attacchi della Lega e di Salvini, dicono già tutto le parole del governatore del Veneto, Luca Zaia, che oggi in un’intervista al Corriere afferma: “chiunque vada a governare ha i compiti fatti. Abbiamo in mano una legge quadro adottabile dal Consiglio dei ministri e pronta per la discussione in Parlamento. Non c’è più niente da studiare”. Il lavoro svolto in questi 18 mesi è frutto di un confronto ampio e mi auguro che il nuovo Parlamento la approvi il prima possibile”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, intervistata da Telelombardia.