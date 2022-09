Domenica 11 settembre 2022 - 13:55

Landini: occorre colpire gli extra-profitti, sì a una nuova Cig

Una mensilità in più per lavoratori e pensionati

Roma, 11 set. (askanews) – Famiglie, lavoratori, pensionati e imprese non possono attendere il nuovo Governo. L’inflazione e il caro bollette rischiano di mettere in ginocchio l’economia e minare la coesione. Lo dice il leader della Cgil, Maurizio Landini, in un’intervista al Quotidiano Nazionale rilanciando il tema della tassazione degli extra-profitti.“In una situazione di emergenza come quella attuale, quando hai metà del Paese che non arriva a fine mese e hai tante imprese che riducono la produzione, è indegno che chi abbia fatto extra-profitti faccia resistenza per non metterli a disposizione – afferma – serve, al contrario, che queste risorse vengano recuperate rapidamente e utilizzate per un provvedimento immediato. Occorre una manovra per i prossimi mesi che, oltre a prorogare e aumentare le misure in atto preveda almeno una mensilità in più per lavoratori e pensionati. Ma abbiamo anche milioni di persone che hanno 10-11 mila euro lordi l’anno e che non ce la facevano prima, figuriamoci ora: serve un segnale straordinario anche su questo fronte”.Secondo Landini “serve una forma di cassa integrazione come è stata per il Covid, ma con integrazione, da parte dello Stato e delle imprese, dell’indennità erosa dal caro prezzi, perché la cassa protegge dal licenziamento però non tutela il reddito”.Sulle pensioni “faccio notare che in questi anni i governi non hanno cambiato la riforma, al punto che, se non si interviene, dal primo gennaio torniamo alla situazione precedente. L’uscita con 41 anni di contributi è solo uno dei punti della nostra piattaforma”.Vis/Int13