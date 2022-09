Domenica 11 settembre 2022 - 16:45

Centrodestra, incontro Salvini-Berlusconi ad Arcore

Il leader della Lega a villa san Martino dopo l'ìncontro con Giorgia Meloni all'autodromo di Monza

Roma, 11 set. (askanews) – Il leader della Lega Matteo Salvini e quello di Forza Italia Silvio Berlusconi si sono incontrati ad Arcore. Salvini si è fermato da Berlusconi a villa san Martino, reduce dall’autodromo di Monza dove ha assistito al Gp di Formula uno e incontrato Giorgia Meloni, prima di raggiungere Varese per un comizio. Lo hanno reso noto Forza Italia e la Lega. Il Carroccio ha anche riferito che l’incontro è servito per “fare il punto della situazione” e si è svolto ” in un clima come sempre molto affettuoso”.