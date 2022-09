Sabato 10 settembre 2022 - 11:18

Scuola, Salvini a Firenze per convegno organizzato dalla Lega

Ci saranno tra gli altri Pittoni, Siri e Sasso

Firenze, 10 set. (askanews) – Si terrà il 12 settembre, presso l’Auditorium Firenze Fiera in Piazza Adua nr. 1, il convegno organizzato dalla Lega e dal titolo ‘Istruire o educare – La scuola del merito, delle opportunità e delle competenze”. Un momento importante e di confronto – si legge in una nota – per approfondire le tematiche inerenti l’istruzione e le sfide del futuro. Dalle scelte che riguardano le professionalità e mirano a valorizzare la scuola come percorso di vita, alle strategie utili per indirizzare i giovani garantendo loro uguali diritti e meritocrazia. Numerosi i focus sul rapporto tra il nostro sistema educativo ed il mondo del lavoro, per capitalizzare le competente e creare una sinergia tra pubblico e privato, in costante equilibrio con le esigenze dei territori. L’importanza poi delle Università ed il loro contribuito alla ricerca ed il ruolo strategico dei giovani per un’Italia moderna e innovativa. Aprirà i lavori Armando Siri, Senatore e responsabile nazionale dei dipartimenti della Lega, con Alessandro Amadori, politologo e direttore scientifico di Yoodata. I saluti istituzionali saranno invece affidati a Giorgia Latini – Assessore Cultura, Istruzione e Sport della Regione Marche, Mario Pittoni – Senatore e capo dipartimento nazionale scuola della Lega, Aurelio Tommasetti, professore e capo dipartimento nazionale Università della Lega, Rossano Sasso – Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione. Il leader della Lega, Matteo Salvini, interverrà dalle ore 19.30 su “La scuola del merito, delle opportunità e delle competenze”. Attesi inoltre gli interventi di numerosi accademici e qualificati esperti del settore. Ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.