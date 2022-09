Sabato 10 settembre 2022 - 17:51

Salvini: il 25 vinciamo le elezioni,l’energia è emergenza come il Covid

Al primo Cdm riaggiorniamo i piani per nucleare

CONDIVIDI SU:





















Milano, 10 set. (askanews) – Il 25 settembre “vinciamo e al primo Consiglio dei ministri, riaggiorniamo i piani per il nucleare, l’Italia rientra nel futuro”. Lo ha detto Matteo Salvini alla presentazione a Milano del libro “L’Italia che vogliamo – Il Manifesto della Lega per sostenere il Paese”, con prefazione dello stesso leader leghista.“Oggi pomeriggio – ha aggiunto – l’emergenza drammatica per me, ma non per altri colleghi di altri partiti, un’emergenza alla pari del Covid, un’ emergenza nazionale da affrontare adesso con audacia, è l’emergenza delle bollette della luce e del gas”.Mda/Int13