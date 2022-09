Sabato 10 settembre 2022 - 17:57

Rotta (Pd): chi ha più visto Calenda a Verona dopo europee?

"Non si è mai più fatto vedere dopo essere stato eletto dai veneti"

Roma, 10 set. (askanews) – “Calenda a Verona? Non l’ho visto, sono impegnata con il camper democratico insieme ai candidati del Pd, espressione del territorio, a girare la provincia. Lo avrei salutato volentieri, nel 2019 la nostra comunità del Pd lo ha sostenuto come candidato capolista alle europee, peccato che dopo essere stato eletto, grazie ai voti dei veneti, non si è più fatto vedere”. Lo dichiara Alessia Rotta, deputata e candidata capolista del Partito Democratico a Verona a margine di una iniziativa a San Bonifacio.“Del resto – ha proseguito Rotta- lo hanno visto molto poco anche all’Europarlamento, dove non ha fatto nulla per Verona e il Veneto. I veronesi meritano di avere in Parlamento rappresentanti affidabili e credibili, che conoscono il territorio e portano risultati. Come ha fatto il Pd in questi anni, contribuendo in modo determinante alla vittoria delle elezioni comunali”.