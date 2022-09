Sabato 10 settembre 2022 - 16:12

Pecoraro Scanio: Roma ecologista sostiene l’indipendente M5s De Santoli

Lunedì a palazzo Brancaccio evento con Conte

CONDIVIDI SU:





















Roma, 10 set. (askanews) – ” Roma ecologista voterà convintamente il prof De Santoli ,già Prorettore della Sapienza e progettista del più grande impianto solare di Roma in Vaticano. Uno chiaro su no a fossili e inceneritori e si a rinnovabili e economia circolare”. Lo dichiara in un video Alfonso Pecoraro Scanio promotore con Loredana De Petris della rete Italia Ecodigital. Lunedì 12 alle 17,30 si terrà a Roma un incontro Ecodigital a palazzo Brancaccio dove interverrà anche Giuseppe Conte.