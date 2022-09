Sabato 10 settembre 2022 - 14:21

Letta: Orban costringe l’Ue a rinviare su price cap ma la destra non prende le distanze

Leader Ungheria ormai quinta colonna Putin in Europa

Roma, 10 set. (askanews) – “L’Europa è stata costretta a rinviare” sul tetto al prezzo del gas “dal fatto che ci sono alcuni governi amici della destra italiana che non vogliono decisioni europee che vadano contro Putin. Orban è diventato la quinta colonna di Putin in Europa ed è incredibile che la destra italiana non prenda le distanze”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di una iniziativa elettorale a Genova.Siamo arrivati a parlare di Peppa Pig in campagna elettorale perché “la destra purtroppo questo è, una destra che su temi dei quali non si dovrebbe nemmeno discutere dimostra arretratezza”.“Purtroppo la destra ci costringe ad affrontare questi temi e certe uscite – ha aggiunto – rivelano una sua visione della società che dimostra l’arretratezza e la sua incapacità di cogliere quello che accade in Italia. Su questo c’è un’arretratezza culturale che trovo francamente preoccupante”.Bac/Int13