Sabato 10 settembre 2022 - 18:11

Letta: governa chi vince il 25, dal Pd nessuna volontà inciuci

Nessuna volontà di operazioni pooo trasparenti, il 25 settembre o vince la destra o vinciamo noi

Roma, 10 set. (askanews) – “Il 25 settembre è un voto che deciderà: vinceremo noi o la destra. Da parte nostra non c’è alcuna volonta’ di inciuci o di operazioni poco trasparenti”. Lo ha affermato, fra l’altro il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in un intervento elettorale ad Alessandria.“Noi – ha detto ancora Letta- abbiamo contro tutta la destra. Sono tutti contro di noi: vorrebbero sostituirci ma non glielo permetteremo. E anche i leader del Terzo Polo – che poi è il quarto- passano il tempo a occuparsi di noi: pensassero semmai ai loro stessi partiti…”.