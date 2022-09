Sabato 10 settembre 2022 - 17:51

Energia,Salvini: Meloni contro scostamento ci sta ma Letta no

"Capisco chi guida l'opposizione ma io chiamo i partiti della maggioranza"

Roma, 10 set. (askanews) – “Capisco Meloni che è all’opposizione e ci sta. Ma io mi chiedo perché Letta dica no a fare debito buono e non debito cattivo tra tre mesi per pagare disoccupazione e cassa integrazione. Chi sta in maggioranza dica come la pensi. Per la Lega l’emergenza numero uno continuano a essere le bollette di luce e gas. Continuiamo a chiedere a tutti gli altri partiti di darci una mano a firmare questo benedetto decreto energia per bloccare aumenti, come stanno facendo gli altri paesi europei. Chi dice no non fa bene all’Italia”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, parlando a margine di un incontro elettorale a Milano al bocciodromo “Caccialanza” di viale Padova.