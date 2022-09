Sabato 10 settembre 2022 - 17:22

Brugnaro: Calenda è del Pd, tornerà con loro e con M5s

Altro che autonomo, sbaglia alleanze

CONDIVIDI SU:





















Roma, 10 set. (askanews) – “Calenda? Sbaglia alleanze. Ora dice che e’ autonomo ma era del Pd dove tornera’ e anche con i 5 Stelle, questo e’ il dato di fatto. Nel Veneto ha preso quarantamila voti di preferenza per diventare parlamentare Ue, e poi cosa ha fatto? In che modo ha rappresentato i veneti? Si e’ candidato a sindaco di Roma dove poi, al ballottaggio, ha sostenuto Gualtieri”. Lo ha affermato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, presidente di Coraggio Italia nella lista “Noi Moderati”, intervenendo a Vicenza, per un evento elettorale.“Su alcune cose la penso come lui ma io faccio un’alleanza con persone serie con cui riesco a fare le cose. Il termovalorizzatore a Venezia, ad esempio, l’ho annunciato in campagna elettorale e dopo che mi hanno votato l’ho fatto, questa e’ la differenza tra me e Calenda”.