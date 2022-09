Venerdì 9 settembre 2022 - 16:59

Per Renzi “il Terzo Polo può essere la vera sorpresa” (mentre Letta “fa campagna elettorale per gli altri”)

Il leader di Italia Viva: "Siamo gli unici ad avere credibilità"

Napoli, 9 set. (askanews) – “Queste sono delle elezioni in cui possiamo essere la vera sorpresa, dei 4 schieramenti in campo siamo gli unici ad avere credibilità sui contenuti”, è l’auspicio che lancia il leader di Italia viva Matteo Renzi da Napoli.Riguardo ai suoi avversari, Renzi non risparmia alcune frecciate, più o meno ironiche: “Letta sta facendo una campagna elettorale per gli altri, è l’uomo più generoso che conosco. Dare una mano a chi non ce la fa è un dovere politico, etico e morale, ma accettare una misura come quella dei navigator che non ha funzionato è masochista per i conti pubblici. Se devo dire non sono per Industria 4.0 ma sono per il reddito di cittadinanza, la gente vota Conte. Letta fa campagna elettorale per gli altri”.Su altro fronte “ho visto le immagini di Conte a Palermo con la persona che mostrava la tessera del reddito di cittadinanza e lo chiamava ‘il papà del reddito’. Ho un grande ricordo di chi il voto di scambio lo faceva con una certa signorilità, Achille Lauro aveva un’eleganza. Questo è clientelismo rivendicato e ostentato, e io la trovo una cosa sbagliata”, ha commentato il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Napoli, aggiungendo: “Il reddito di cittadinanza è nato per difendere i poveri o per creare posti di lavoro? Perché per la povertà c’era già il reddito di inclusione. Se ci sono tanti campani che vogliono votare il Movimento 5 Stelle auguri, ma stanno votando colui il quale sta bloccando gli aiuti alle famiglie e alle imprese”.Riguardo ai temi sul tavolo in particolare al caro energia, l’ex premier ha ricordato che “siamo gli unici che hanno sempre chiesto di fare le opere pubbliche necessarie ad abbassare le bollette. Se oggi le bollette sono alte è certo per la crisi internazionale, ma è anche perché in questi anni l’Italia ha detto di no al nucleare, che in Francia permette di avere una diversa impostazione del costo dell’energia, al gas in Adriatico, al petrolio in Basilicata, alle rinnovabili, no al Tap in Puglia e meno male che abbiamo retto. Se le bollette sono così alte è anche per i no di questi anni”.Aff/Int14