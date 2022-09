Venerdì 9 settembre 2022 - 08:13

Fvg, Meloni: ho sempre apprezzato il lavoro di Fedriga

E' anche mio amico, ma siamo in anticipo per le regionali

Udine, 9 set. (askanews) – “Ho sempre apprezzato il lavoro di Fedriga, che è anche mio amico, ma per le Regionali siamo troppo in anticipo. Ora stiamo pensando alle Politiche”. Così ha risposta Giorgia Meloni, leader di Fdi, al Messaggero Veneto di Udine, che le chiedeva in merito alle Regionali del prossimo anno in Friuli Venezia Giulia.