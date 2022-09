Venerdì 9 settembre 2022 - 11:17

Elezioni, Zingaretti: investire su salute è buona spesa pubblica

Non è un costo

Roma, 9 set. (askanews) – “Che cosa abbiamo imparato dal Covid? Quanto sia indispensabile il sistema sanitario per dare sicurezza e benessere alle persone. Dobbiamo difendere e innovare il sistema sanitario italiano”. Lo spiega sui social il presidente della regione Lazio e candidato del Pd alle politiche, Nicola Zingaretti. “Portare il Fondo Nazionale all’8% del Pil, come avviene nei Paesi europei più avanzati. Le risorse del Pnrr che abbiamo conquistato in Europa – spiega – daranno una spinta fondamentale alla costruzione della nuova sanità. Ma non bastano. Questo è il momento di aumentare le risorse nazionali per accelerare le trasformazioni, promuovere la salute domiciliare e digitale”. Per Zingaretti serve “investire molto di più sulla presa in carico della condizione degli anziani, superando gli steccati che ancora esistono tra sociale e sanità. Dobbiamo formare più giovani e assumere più personale. Sono queste le condizioni per combattere le diseguaglianze e assicurare a tutti, a prescindere dal censo, dal livello di istruzione e da dove si vive, cure e assistenza di qualità. Non facciamo gli errori fatti prima del Covid: investire sulla salute è buona spesa pubblica, non un costo”.