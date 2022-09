Venerdì 9 settembre 2022 - 17:29

Elezioni, Toti: pericolo non è fascismo ma ‘popolo dei no’

"E' la palude in cui Letta trascinerebbe il Paese"

CONDIVIDI SU:





















Genova, 9 set. (askanews) – “Il pericolo per il Paese non è il fascismo. È la palude in cui Letta e la sua coalizione lo trascinerebbero se salissero al governo. L’accozzaglia del ‘popolo dei No a tutto’,dalle infrastrutture alla riforma del mercato del lavoro, rischia di paralizzare l’Italia”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e di Italia al Centro, Giovanni Toti, in un’intervista a Otto Channel.