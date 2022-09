Venerdì 9 settembre 2022 - 18:42

Elezioni, Calenda: in Veneto prenderemo voti della Lega

"Zaia, Fedriga e Giorgetti ritrovino la voce"

Mestre, 9 set. (askanews) – “In Veneto noi prenderemo una quantità di voti della Lega”. Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine di un incontro elettorale a Mestre. “La Lega l’ha votata gente che la apprezzava per la capacità amministrativa; Salvini è l’opposto di Zaia, è un signore che quando è diventato ministro al ministero ci è andato meno di tutti gli altri ministri dell’Interno precedenti. Diceva ‘ma tanto io governo anche mentre vado in giro'” ha aggiunto. “Questo – ha sottolineato – è il contrario della serietà dei veneti e dei lombardi e del Nord in generale”. “A Salvini va detto ‘caro Salvini hai fatto cadere l’italiano più illustre del mondo nel momento più difficile per l’Italia e adesso devi assumerti le tue responsabilità”. “Spero con tutto il cuore che Zaia, Fedriga e Giorgetti ritrovino la voce e lo mandino a fare quello che faceva prma, cioe’ nulla” ha concluso.