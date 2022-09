Giovedì 8 settembre 2022 - 20:13

Regioni, istituito gruppo lavoro per proposte contro caro energia

Lo annuncia il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga

Roma, 8 set. (askanews) – “Oggi abbiamo istituito un gruppo speciale che formulerà entro mercoledì 14 settembre le proposte delle Regioni italiane per affrontare il caro energia e il caro bollette”. Lo ha annunciato in una nota Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, che si è riunita oggi.“Sarà fatta – ha spiegato Fedriga – una proposta basata su uno schema che riguarderà un incentivo al governo nel confronto con l’Unione europea, alle misure nazionali da mettere in atto e alle misure che invece i territori possono mettere in campo. Vogliamo fare – aggiunge – un documento basato esclusivamente sulla concretezza, per questo i tecnici del gruppo e in particolar modo le commissioni delle Attività produttive ed Energia della Conferenza stessa si riuniranno e porteranno entro cinque giorni la proposta. Purtroppo, i tempi sono strettissimi e dobbiamo muoverci con estrema urgenza”.