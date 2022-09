Giovedì 8 settembre 2022 - 18:06

Lombardia, soddisfazione Pd per sì a mozione contro caro-bollette

"Quelle risorse vanno redistribuite a cittadini e imorese"

Milano, 8 set. (askanews) – La Regione Lombardia destinerà gli extraprofitti ottenuti dall’aumento dei canoni per le derivazioni idroelettriche per ridurre le bollette di famiglie e piccole e medie imprese. Lo evidenzia il Pd in una nota, gruppo autore della mozione presentata nei giorni scorsi e approvata oggi dal Consiglio regionale quasi all’unanimità. Per il 2022 la Regione, grazie all’aumento del costo dell’energia, secondo il Pd ha registrato un aumento dei canoni per 33 milioni di euro, quasi il 50% in più di quanto previsto e la tendenza per il prossimo anno potrebbe anche aumentare. Gli introiti da canoni vengono destinati per la gran parte agli enti locali ma una quota rimane nelle casse della Regione.“Quelle risorse vanno redistribuite ai cittadini e alle imprese, bene che le altre forze politiche abbiano approvato la proposta del Partito Democratico. Tutte le istituzioni devono fare il necessario per fermare l’aumento delle bollette, anche la Regione, che per mesi non ha fatto altro che attendere e invocare interventi da Roma” hanno commentato per il Pd Raffaele Straniero e Fabio Pizzul, firmatari della proposta.