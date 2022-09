Giovedì 8 settembre 2022 - 18:33

Letta: il Pd è il solo partito che ha veramente “aiutato il governo Draghi”

"Gli altri hanno il peccato di averlo fatto cadere"

Roma, 8 set. (askanews) – Il Pd è il solo partito che ha veramente “aiutato il governo Draghi”. Enrico Letta lo rivendica parlando alla Confcommercio. “Sono l’unico che ha aiutato il governo Draghi, che non ha mai votato contro a nulla del governo Draghi e che fino in fondo ha fatto di tutto perché andasse avanti”. Per Letta “un Paese che ha la montagna di debito che abbiamo deve avere credibilità”, cosa che Draghi avrebbe garantito.Ha aggiunto Letta: “Tutti gli altri leader hanno un grosso peccato: con le loro scelte hanno fatto cadere il governo Draghi. Sottolineo con orgoglio la nostra scelta lineare nell’interesse del Paese”.Adm/Int14