Giovedì 8 settembre 2022

In Lombardia ristori da extraprofitti concessioni idroelettriche

Contro caro energia a Enti locali che ne dispongono in autonomia

Milano, 8 set. (askanews) – Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione, presentata dal Pd, che chiede di prevedere ristori alle famiglie e alle imprese più in difficoltà per il caro energia attingendo dagli extra-ricavi che Regione Lombardia ha incassato in questi mesi dalle grandi concessioni idroelettriche. La mozione è stata approvata con 66 voti favorevoli. Per quanto riguarda questi supposti maggiori introiti derivanti dalle concessioni idroelettriche, l’Assessore al Bilancio, Davide Caparini, ha precisato che i maggiori ricavi (dell’ordine di alcuni milioni di euro) andranno direttamente agli Enti locali che ne dispongono in autonomia.