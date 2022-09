Mercoledì 7 settembre 2022 - 15:33

Zerocalcare protagonista del Campania Libri-Festival

Anteprima evento il 19 settembre

Roma, 6 set. (askanews) – Sarà Zerocalcare l’atteso protagonista dell’anteprima del Campania Libri-Festival della Lettura e dell’Ascolto realizzato con l’impegno concreto della Regione Campania e organizzato per la prima volta dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano e diretta da Ruggero Cappuccio. Il popolare autore italiano incontrerà i lettori lunedì 19 settembre alle ore 19 al teatro Politeama di Napoli.L’evento con Zerocalcare, realizzato in collaborazione con la libreria Ubik, sarà moderato da Massimo Adinolfi, curatore editoriale del Campania Libri Festival, e da Giancarlo Piacci, direttore di Ubik. L’ingresso è libero, ma su prenotazione, a partire dal 9 settembre alle ore 12, attraverso il sito campanialibrifestival.it.Sempre da venerdì sarà possibile prenotarsi allo stesso indirizzo per partecipare ai laboratori aperti al pubblico e alle iniziative del Premio Elsa Morante Spin Off che rientrano nel Festival.Tutti gli appuntamenti del Campania Libri Festival, in programma dal 29 settembre al 2 ottobre negli spazi del Palazzo Reale e della Biblioteca Nazionale di Napoli, saranno presentati mercoledì 14 settembre alle ore 11 nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Sala Giunta di palazzo Santa Lucia della Regione Campania.