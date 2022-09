Mercoledì 7 settembre 2022 - 18:07

Expo 2030, Veloccia (assessore Roma): con Expo cambiamo Capitale

"Rammendare centro con periferie, risolvere opere incompiute"

Roma, 7 set. (askanews) – Per la candidatura di Roma alla selezione della città che ospiterà Expo 2030, quello presentato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri “è un dossier credibile e strutturato, in cui è tracciato non solo il progetto per Expo ma anche la nostra idea di sviluppo della città, soprattutto per quanto riguarda un quadrante straordinariamente importante come quello di Tor Vergata”. Lo afferma in una nota l’assessore capitolino all’Urbanistica Maurizio Veloccia. “L’occasione che l’Esposizione ci offre per cambiare Roma è, infatti, straordinaria: rammendare il centro con le periferie, risolvere le opere incompiute, migliorare la vivibilità dei quartieri e reinventare nuove direttrici di sviluppo, a partire da quelle legate alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio con il rafforzamento del ruolo dell’Università Tor Vergata, il recupero della Città dello sport e la valorizzazione del pregio ambientale dell’intero quadrante, sono gli obiettivi che ci siamo posti nella preparazione della candidatura”, sottolinea Veloccia.