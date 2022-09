Mercoledì 7 settembre 2022 - 18:18

Dl Aiuti bis, Durigon (Lega): approvvigionamento per isole minori

La Lega c'è ed è presente per risolvere i problemi

Roma, 7 set. (askanews) – “Grazie ad un emendamento a prima firma Salvini al decreto aiuti-bis in esame al Senato continuerà ad essere garantito il trasporto via nave di cisterne contenenti gasolio e gpl verso le isole minori. In assenza di tale intervento, isole come Ponza e Ventotene rischiavano di vedere pregiudicato il necessario approvvigionamento energetico, a causa di specifici parametri contenuti nella normativa di settore. Ancora una volta la Lega c’è ed è presente per risolvere i problemi impellenti correlati alla crisi energetica”. Parole del deputato della Lega e coordinatore regionale del Lazio del partito, Claudio Durigon.