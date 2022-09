Mercoledì 7 settembre 2022 - 18:10

Comunali, Latina senza sindaco. Battaglia infinita Coletta-Zaccheo

L'esponente del centrosinistra non è ancora stato proclamato

Roma, 7 set. (askanews) – Un rebus. Latina sembra non aver pace e ancora oggi il sindaco non c’è. Nessuna proclamazione, per ora, per Damiano Coletta che lunedì, all’indomani della chiamata alle urne dei cittadini, sembrava aver conquistato la vittoria in una battaglia che sta diventando infinita, un braccio di ferro con il candidato del centrodestra Vincenzo Zaccheo. Ma riavvolgiamo il nastro. Lunedì il centrosinistra annunciava la vittoria per la terza volta consecutiva di Damiano Coletta, protagonista di una vicenda lunga e complessa combattuta a colpi di ricorsi. Una sentenza del Tar del luglio scorso, poi confermata dal Consiglio di Stato, aveva riscontrato infatti delle irregolarità disponendo la nuova elezione che si è tenuta, appunto, domenica scorsa, il 4 settembre. Affluenza in calo, lente le operazioni di scrutinio per trovare il vincitore in questo scontro infinito tra Damiano Coletta per il Pd e una compagine di liste civiche e Vincenzo Zaccheo candidato della coalizione di centrodestra. Lunedì sembrava esser calato il sipario con la vittoria di Coletta, ma ancora oggi il sindaco a Latina non è stato proclamato. Stando a quanto si è appreso la commissione elettorale nel conteggiare i voti avrebbe rilevato che nessuno dei candidati ha superato il 50%. Dunque per ora nessuna proclamazione mentre è stata depositata una memoria con la quale il centrodestra chiede di ripetere il ballottaggio. La partita continua.