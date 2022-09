Martedì 6 settembre 2022 - 15:29

Elezioni, Zingaretti: se scegli il Pd, scegli il voto utile

La destra è populista e porta alla bancarotta

Roma, 6 set. (askanews) – Il voto utile. Torna a parlarne sui social il presidente della regione Lazio e candidato del Pd Nicola Zingaretti ricordando che “il 25 settembre abbiamo di fronte due strade. Da una parte abbiamo la destra populista della flat tax che, per tagliare le tasse ai ricchi, finirà per tagliare scuola, sanità e spesa sociale. La destra che, quando ha governato, ci ha portato vicini alla bancarotta. Dall’altra c’è il Pd con i suoi alleati. Noi siamo per la giustizia sociale, l’innovazione delle imprese, accanto ai più deboli, per i diritti, per il rispetto dell’ambiente, per un’Europa vicina e solidale” spiega Zingaretti che esorta: “Scegli il Pd, rendi il tuo voto utile”.