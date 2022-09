Martedì 6 settembre 2022 - 16:47

Elezioni, Mazzeo (Pd): 15 giorni per convincere gli indecisi

"Sento forte preoccupazione contro destra autoritaria"

Firenze, 6 set. (askanews) – “A noi il compito di spiegare la nostra proposta di governo in questi ultimi 15 giorni, qual’è l’idea con cui vorremmo governare il Paese, quali risposte dare ai cittadini”. E’ l’appello lanciato al Pd da Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, in vista del voto del 25 settembre.“Sento forte la preoccupazione di tanti, non soltanto nostri iscritti, simpatizzanti o militanti, non tanto di un rischio del fascismo, quanto piuttosto di una destra autoritaria, una destra illiberale. La Costituzione -continua Mazzeo- si puo’ cambiare con un percorso di riforma istituzionale ma puo’ cambiare anche avendo la maggioranza dei due terzi, eleggendo ad esempio tutti i giudizi del Consiglio superiore della magistratura che avverrà a breve, o tutti i giudici della Corte costituzionale. Nei collegi uninominali o vince il centrodestra o vince il centrosinistra. Dobbiamo chiedere ai tanti elettori indecisi che se vogliono aiutarci a costruire condizioni per cui in Parlamento ci sia un dibattito forte, e quindi ci sia anche la possibilità che il centrosinistra ambisca a vincere le elezioni, si mettano in cammino in mezzo a noi. Non basta che ci vengano a votare, è necessario che ci aiutino tutti i giorni della campagna elettorale a far passare i nostri messaggi”.“Ci sono delle differenze evidenti fra noi e loro non solo dal punto di vista dei diritti dove non c’è partita, quello che è successo in questi giorni con le dichiarazioni della Meloni relativamente ai feti abortiti dà il senso della differenza fra noi e loro, conclude Mazzeo.