Sabato 3 settembre 2022 - 13:26

Salvini contro le sanzioni Ue alla Russia

"Forse a Bruxelles qualcuno ha sbagliato i conti"

Roma, 3 set. (askanews) – “Siamo di fronte all’unico caso al mondo in cui le sanzioni che dovrebbero fermare la Russia, la sua guerra, punirla e metterla in ginocchio, non danneggiano i sanzionati, ma coloro che sanzionano”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un’iniziativa elettorale a Fano, in provincia di Ancona, sottolineando che “ci stanno rimettendo gli italiani. Forse a Bruxelles qualcuno ha sbagliato i conti”.Bla/Int2