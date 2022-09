Sabato 3 settembre 2022 - 18:16

Elezioni, Manzi (Pd): assessori Marche tentano fuga in Parlamento

"Preferiscono abbandonare il governo regionale"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 3 set. (askanews) – “Per Salvini la regione Marche è un modello di buon governo del centrodestra. La verità è che, dopo le solenni promesse fatte nel 2020 di dedicarsi ‘giorno e notte’ al governo della Regione, ben quattro assessori regionali, di cui due della Lega, decidono di abbandonare una nave che non sembra veleggiare in acque tranquille, candidandosi in Parlamento”. Lo afferma in una nota Irene Manzi, responsabile scuola del Pd e capolista nelle Marche per la Camera dei Deputati.“La nostra Regione – spiega Manzi – è diventata un laboratorio della nuova ideologia di destra, con un’amministrazione confusa che non è in grado di intercettare i reali bisogni delle persone. Dobbiamo dare risposte ai territori su questioni serie a partire dal caro vita, dalla crisi energetica, dal lavoro e dalla infrastrutture. La destra ha sfruttato la propaganda sul tema della sanità e della ricostruzione post-terremoto, ma dopo due anni i nodi cominciano a venire al pettine e i loro assessori preferiscono abbandonare il governo regionale, dimostrando mancanza di serietà e vicinanza alle nostre comunità”.