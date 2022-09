Sabato 3 settembre 2022 - 12:33

Berlusconi: Basilicata piccola Regione, capace di grandi traguardi

"Casellati dimostra nostro grande impegno per Regione e Mezzogiorno"

Roma, 3 set. (askanews) – La Basilicata “è una piccola regione, capace di grandi traguardi. E’ una regione che soffre di problemi storici, primo fra tutti l’isolamento, la carenza di infrastrutture, che il nostro prossimo governo si impegna finalmente a risolvere. Ho sempre creduto che al mezzogiorno e a regioni come la vostra in particolare, si debbano offrire non solo aiuti ma anche e soprattutto le condizioni per attrarre investimenti, per essere competitive sul piano nazionale e internazionale”. Così Silvio Berlusconi, nel corso del suo intervento telefonico alla presentazione dei candidati di Forza Italia in Basilicata, a Potenza, alla presenza della Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, del coordinatore di FI Giuseppe Moles e del governatore, Vito Bardi.“Un grazie particolare va al vostro coordinatore, Giuseppe Moles, che ha guidato e organizzato il vostro lavoro e che è un apprezzatissimo membro del governo in carica. Gli sono grato anche per la sensibilità con la quale ha voluto compiere un passo di lato, rinunciando a candidarsi ma collaborando attivamente alla campagna elettorale. Posso garantire che il suo impegno non verrà dimenticato”, ha detto Berlusconi.Un saluto affettuoso voglio rivolgere alla Presidente del Senato, Elisabetta Casellati” che “ha scelto di candidarsi in Basilicata proprio per esprimere il nostro grande impegno per questa Regione e per tutto il Mezzogiorno”.