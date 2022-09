Sabato 3 settembre 2022 - 11:16

Auto, Calenda: sbagliato voto Ue su elettrico, a rischo 100mila posti

"Ci sono anche le bio benzine e l'idrogeno"

Roma, 3 set. (askanews) – “Il mondo dell’auto è in pericolo perché c’è stato un voto al parlamento europeo sbagliato cui ha partecipato il Pd che ha detto sì solo ai motori elettrici. Ma ci sono anche le bio benzine e l’idrogeno, perché non vanno bene? Rischiamo di perdere tra 70 e 100 mila posti di lavoro. Siamo per il principio di neutralità tecnologica”. Così Carlo Calenda, leader di Azione, a margine di un’iniziativa elettorale a Torino.