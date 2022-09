Venerdì 2 settembre 2022 - 17:46

Sud, Carfagna: Zes Sicilia Ovest rilascia sua prima autorizzazione

"Altra conferma che riforma Zone Economiche Speciali funziona"

Roma, 2 set. (askanews) – “Anche la Zona Economica Speciale della Sicilia Ovest ha rilasciato la sua prima autorizzazione: in meno di 70 giorni dalla presentazione della domanda allo sportello unico, è stato avviato l’insediamento di un’impresa che produce materiali per l’edilizia. Abbiamo una ulteriore conferma che la riforma delle Zes funziona: le procedure sono rapidissime e la convenienza fiscale incoraggia gli investitori. I 630 milioni di investimenti previsti dal Pnrr renderanno le Zone ancora più attrattive, e anche per questo, da cittadina meridionale prima che da ministro, auspico che il prossimo governo confermi il Piano anziché incagliarsi in una complessa rinegoziazione”. Lo afferma in una nota la ministra per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna, comunicando i primi risultati concreti ottenuti della Zes Sicilia Occidentale.Attualmente sono 3 le autorizzazioni concesse ad imprese, due delle quali in Campania. Altre 3 saranno formalizzate nei prossimi giorni mentre le richieste “in lavorazione” sono una ventina.“Attrarre a Sud imprese e investimenti – conclude Carfagna – è la via maestra per generare reddito e occupazione, e in molti casi offrire ai giovani un’alternativa all’emigrazione: le otto Zes che abbiamo attivato al Sud costituiscono l’iniziativa più promettente in questa direzione, non una vaga promessa ma una realtà che esiste e che dobbiamo far crescere”, conclude la ministra.