Venerdì 2 settembre 2022 - 11:29

Lombardia, Letta: sostegno a Sala su tutto ciò che vorrà fare

Così il segretario del Pd su eventuale candidatura del sindaco

Milano, 2 set. (askanews) – “Ho una tale stima per Beppe Sala che tutto quello che vorrà fare in futuro troverà sicuramente il mio sostegno, volesse anche essere il primo astronauta milanese ad andare su Marte”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, rispondendo a chi gli ha chiesto se avesse domandato o meno, dopo un faccia a faccia a Palazzo Marino, al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, di candidarsi per le regionali lombarde nel 2023.