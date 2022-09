Venerdì 2 settembre 2022 - 12:57

Letta dice che il risultato delle elezioni non è scritto

Ce la giochiamo

Roma, 2 set. (askanews) – “Ce la giochiamo punto su punto senza tregua per vincere. L’esito di questa elezione non è già scritto e possiamo ribaltare le cattive previsioni con il voto dei giovani, il sociale, l’ambiente, i diritti”, Lo afferma il segretario del Pd, Enrico Letta, in un’intervista all’Espresso.Bac/Int2