Energia, Salvini: governo vari decreto da 30 mld contro caro bollette

Colleghi che non lo vogliono fare sono incoscienti o incompetenti

Bologna, 2 set. (askanews) – “Questo governo che è in carica deve approvare subito un decreto da 30 miliardi per bloccare l’aumento bollette. Io dico che è meglio investire 30 miliardi da qui a settembre come ha fatto Francia, Spagna e altri paesi per non arrivare a gennaio mettendocene il triplo. Qualcuno nel Pd dice no. I miei colleghi che non lo vogliono fare sono o incoscienti o incompetenti, rischiamo una strage di posti di lavoro. Come con il Covid”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante la presentazione dei candidati alle elezioni del 25 settembre a Bologna.