Venerdì 2 settembre 2022

Elezioni, Letta: in Lombardia evidenziamo contraddizioni destra

"Crediamo di poter raccogliere qui tanti consensi"

Roma, 2 set. (askanews) – “Sono gli altri che hanno deciso di andare da soli, perché hanno preferito perdere complessivamente ma contarsi da soli, noi abbiamo invece puntato a costruire un’alternativa credibile e, soprattutto in Lombardia, una regione che ha creduto tanto in Draghi, abbiamo voluto mettere in evidenza le contraddizioni della destra che ha fatto cadere Draghi, mentre noi l’abbiamo sempre sostenuto convintamente e crediamo oggi qui Lombardia di poter cogliere tanti consensi dentro queste contraddizioni”. Lo ha detto il segretario del partito democratico Enrico letta a margine della festa dell’Unità di Cantù rispondendo a chi gli chiedeva perché non il Pd non sia riuscito a raggiungere un accordo con gli altri partiti del campo largo.