Elezioni, De Luca: il M5s è tornato alla poesia del fallimento

"Con il 10% dei voti il Governo non lo si mette in piedi"

Napoli, 2 set. (askanews) – “Io ho la sensazione che il Movimento 5 Stelle sia tornato alle poesie e alla poesia del fallimento”. A dirlo è il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta Facebook del venerdì.Per il governatore i 5Stelle hanno “una sorta di ritorno alle origini che serve naturalmente a recuperare qualche decimale, qualche voto, ma che non si capisce alla fine dove porti. Il Parlamento che si è sciolto aveva una maggioranza parlamentare fortissima dei Cinque Stelle ed è andato a finire dove è andato a finire”.Poi De Luca rincara la dose: “Tutti gli impegni assunti nella scorsa campagna elettorale sono stati violati, a cominciare da quello principale sul piano politico, cioè non faremo alleanze con nessuno. La domanda che ora si pone è questa: le cose che state dicendo, con chi pensate di realizzarle? Per realizzarle ci vuole un Governo e per fare un Governo ci vuole almeno il 51%. Dunque abbiamo la certezza che le cose raccontate in questo ritorno al passato dei Cinque Stelle non saranno realizzate, perché per realizzarle ci vuole un Governo. Con il 10% dei voti il Governo non lo si mette in piedi”, conclude il presidente della Regione Campania.