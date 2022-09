Venerdì 2 settembre 2022 - 16:20

Elezioni, De Luca: dopo voto ci sarà balcanizzazione istituzioni

"A causa della moltiplicazione di raggruppamenti e partiti"

Napoli, 2 set. (askanews) – “Dopo il 25 settembre credo avremo una situazione confusa, al di là dei temi politici e con una balcanizzazione delle nostre istituzioni”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta Facebook del venerdì. “Per intenderci – evidenzia il governatore – non abbiamo un sistema politico che consente il confronto tra due o tre ipotesi di governo ma una moltiplicazione di raggruppamenti, partiti e sottopartiti che sono costituiti fondamentalmente per garantire la rappresentanza parlamentare a chi li guida”.“In Italia non siamo riusciti ad avere una riforma istituzionale tale da garantire la funzionalità della democrazia del nostro paese. Dunque dopo il 25 settembre avremo una situazione di grande confusione”, conclude De Luca.