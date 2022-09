Venerdì 2 settembre 2022 - 14:35

Elezioni, Conte: con la polarizzazione Letta inganna cittadini

Rimonta del M5s? Ne ero certo, finiti giochi palazzo

Roma, 2 set. (askanews) – “Letta vuole costruire un inganno per i cittadini, volendo bipolarizzare questa partita politica e facendo credere che l’unico da votare, in alternativa alle ricette insostenibili della destra, sia lui con il Pd. Ma non è così, è un inganno”. Lo ha detto il leader del M5s in un punto stampa nel suo paese d’origine, Volturara appula, aggiungendo che quella dei pentastellati è l’unica “agenda progressista”.L’ex premier ha parlato anche della rimonta M5s nei sondaggi. “Adesso – ha affermato -non è più tempo di giochi di palazzo o teatrini politici. Adesso è il tempo del confronto con i cittadini, io giro le piazze da Nord a Sud e vedo un rinnovato entusiasmo da parte dei cittadini che riconoscono la nostra coerenza e la nostra forza”.“Adesso non ci sono più le bugie e quel clamore mediatico che ha distorto completamente la nostra immagine politica e ha frainteso in buonafede o alterato in malafede le nostre battaglie politiche. Ora è il momento della verità. Di questa rimonta eravamo certi, i cittadini apprezzano le nostre battaglie politiche”, ha sottolineato.