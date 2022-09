Venerdì 2 settembre 2022 - 17:00

Covid, De Luca: in Campania obbligo vaccino per personale medico

"E il primo ottobre parte per bambini. Spero no campagne no vax"

Napoli, 2 set. (askanews) – “Per quanto riguarda la Campania la vaccinazione del personale medico è obbligatoria e dovrà essere fatta per lo meno nelle residenze sanitarie assistite”. A dirlo è il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, durante la diretta Facebook del venerdì. “Il primo ottobre comincia la campagna di vaccinazione per i bambini. Mi auguro che almeno rispetto a questo non si debba fare i conti con l’irresponsabilità di campagne no vax” conclude.