Venerdì 2 settembre 2022 - 16:23

Autonomia, De Luca: quella di Salvini è suicidio per il Sud

Io e lui abbiamo in testa due idee diverse di autonomia

Napoli, 2 set. (askanews) – “L’autonomia differenziata che ha in testa l’onorevole Salvini è una prospettiva di suicidio per il Sud”. Lo afferma il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, durante una diretta social. Il governatore ricorda che anche la Campania ha chiesto l’autonomia differenziata “ma abbiamo in testa due cose diverse” evidenzia il governatore “io ho in testa il decentramento dei poteri e la sburocratizzazione dell’Italia intera, l’onorevole Salvini ha in testa due altre cose completamente diverse e contro le quali sto combattendo io da solo”.“La prima cosa che ha in testa è questa: distribuire alle Regioni una quota fissa delle entrate fiscali dello Stato, per capirci l’Iva che matura in un territorio dev’essere lasciata per il 10% alle Regioni. Questo significa – continua – che le Regioni ricche avranno miliardi, le regioni povere sprofonderanno nella depressione. Io credo che per chi vive nel Sud questa sia una prospettiva di suicidio e dunque sento il dovere di avvertire i miei concittadini di fare attenzione. Se prevale quella prospettiva il risultato sarà l’attribuzione di una percentuale fissa delle entrate statali al Nord. Io sono nettamente contrario”.“Quel tipo di autonomia differenziata può significare un’altra cosa per noi mortale, che per esempio gli stipendi da dare a medici, infermieri e personale amministrativo nella sanità possono essere differenziati anche per regioni, cioè le Regioni possono fare contratti integrativi per dipendenti della sanità pubblica. Anche questa sarebbe una prospettiva di suicidio per il Sud. E’ evidente che le Regioni ricche avrebbero la possibilità di garantire stipendi doppi, con il risultato della fuga anche dei medici dal Sud al Nord, oltre che dei giovani” conclude.