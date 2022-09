Giovedì 1 settembre 2022 - 18:39

Sanità, Toti: togliere numero chiuso nelle facoltà di Medicina

"E aumentare borse studio nelle specialità dove siamo carenti"

Genova, 1 set. (askanews) – “Togliere il numero chiuso in Medicina credo che sia indispensabile e aumentare le borse di studio per formare nuovi medici nelle specialità dove siamo carenti è un tema di investimenti che il governo deve avere”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria ed esponente di Noi Moderati, Giovanni Toti, a “Diario del giorno” su Rete 4.“Per quanto riguarda la medicina del territorio – ha aggiunto – per la verità una riforma è già delineata, quella del Pnrr: le case di comunità e gli ospedali di comunità dovrebbero diventare gli hub in cui concentrare la medicina del territorio, compresi i medici di medicina generale che, stando all’ipotesi del nuovo contratto collettivo nazionale, saranno per 16 ore a disposizione dei sistemi sanitari delle Regioni per lavorare all’interno di questi hub”.