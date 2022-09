Giovedì 1 settembre 2022 - 16:59

Salvini: obiettivo raddoppiare presenza Lega campana Parlamento

Non puntiamo solo a vincere

CONDIVIDI SU:





















Napoli, 1 set. (askanews) – “L’obiettivo della Lega non è solo di vincere le elezioni con gli amici del centrodestra ma di raddoppiare e triplicare la presenza leghista campana in Parlamento e dal 26 settembre vedremo di meritarci tutta la fiducia che la Campania ci sta già dando e ci darà in cabina elettorale”. A dirlo è Matteo Salvini durante un collegamento telefonico ad un evento organizzato dalla Lega Campania.