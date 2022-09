Giovedì 1 settembre 2022 - 22:14

Rigassificatore Piombino, Renzi: futuro Italia in mani di Giani

"Fai tacere i signor Tentenna, dai le autorizzazioni"

Firenze, 1 set. (askanews) – “Caro Eugenio, c’è un’unica possibilità per questo Paese per evitare il razionamento ed è nelle tue mani. Se la Regione Toscana non sblocca la nave rigassificatore a Piombino, rischiamo il razionamento. Fai tacere questi signor tentenna e dai le autorizzazioni. Caro Eugenio, il Pd a Piombino è contrario, fattenere una ragione, non pensare al Pd di Piombino”. Così rivolto al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.“È la stessa storia del Tap. Nel mio libro racconto come non potevo andare in Puglia da quanto mi insultavano anche grazie alla malefica opera del governatore Emiliano che ha messo contro di me tutto l’odio personale del quale era capace”, ha aggiunto Renzi. “Il rigassificatore di Piombino è il nuovo tap, le nuove trivelle”, ha concluso Renzi.