Lombardia, M5s: Lega e Pd fanno campagna elettorale su rincari Tpl

"Ma alla fine saranno i cittadini a pagare"

Milano, 1 set. (askanews) – “Sul rincaro dei biglietti del trasporto pubblico locale, il balletto fra Lega e Pd, fra Regione Lombardia e Comune di Milano con annesso reciproco scambio di accuse sta diventando un qualcosa di insopportabile. Servizi e cittadini non dovrebbero mai finire vittime della contesa elettorale”. Lo ha sritto in una nota il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Lombardia, Nicola Di Marco, in merito all’aumento del costo dei biglietti del trasporto pubblico locale.“La politica ha il compito di assumersi responsabilità e trovare soluzioni, non di scaricarsi vicendevolmente le colpe. Centrodestra e centrosinistra sanno bene che alla fine il costo dei biglietti aumenterà, eppure continuano a far campagna elettorale sulle tasche dei cittadini milanesi e lombardi, senza cercare soluzioni per evitarlo. Il Movimento Cinque Stelle è l’unica forza politica che già dallo scorso luglio chiedeva, inascoltato, tariffe agevolate e rimborsi, per gli innumerevoli disservizi subiti dai pendolari”.“Mentre in paesi come Germania e Spagna i governi lavorano per rendere maggiormente accessibile il servizio di trasporto pubblico, in Lombardia Trenord e Atm, Regione e Comune, Lega e Pd fanno a gara a chi rincara di più” ha concluso.