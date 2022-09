Giovedì 1 settembre 2022 - 16:32

Fontana: nuovo Ceo Milano-Cortina? Scelta spetta a premier

È lui a proporre, siamo in contatto

Milano, 1 set. (askanews) – “È una scelta che spetta al presidente del Consiglio, siamo in contatto in questi ore e giorni, vediamo se si riesce a trovare soluzioni. È il presidente che propone, è lui a proporre”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a proposito dell’indicazione del nuovo amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026 e dell’ipotesi che si aspetti, come chiesto da Fdi, la formazione di un nuovo governo dopo le elezioni.