Giovedì 1 settembre 2022 - 17:27

Europei di basket Milano, Fontana: Lombardia protagonista assoluta

Sport che qui continua a registrare partecipazione di molti giovani

CONDIVIDI SU:





















Milano, 1 set. (askanews) – “La Lombardia ieri, come oggi, è assoluta protagonista del basket con piazze che hanno scritto la storia italiana ed europea di questo sport. Una disciplina che nella nostra regione continua a registrare la partecipazione attiva di molti giovani e quella di tantissimi appassionati”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all’inaugurazione, in piazza Duomo a Milano, della ‘Fan zone’ allestita per gli Europei di Basket 2022. Si tratta di un’arena da circa 1.300 metri quadrati che ospiterà numerosi eventi per tutti gli appassionati della pallacanestro.“Da buon varesino – ha aggiunto il presidente lombardo – sono un grande tifoso di questo sport e sono convinto che gli azzurri potranno dire la loro anche agli Europei”. Il presidente ha infine evidenziato come, ancora una volta, la Lombardia e Milano si pongano al centro della scena internazionale e gli Europei siano l’ennesimo volano per promuovere le bellezze del territorio.