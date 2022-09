Giovedì 1 settembre 2022 - 16:58

Elezioni, Salvini: più forte Lega, prima De Luca andrà a casa

"A chiacchiere è il numero uno, nei fatti combina poco"

Napoli, 1 set. (askanews) – “Più forte è il gruppo consiliare della Lega in Regione Campania prima andrà a casa un governatore che a chiacchiere è il numero uno, ma nei fatti per Napoli e per i campani sta combinando ben poco: basta guardare i risultati in sanità, basta guardare le liste d’attesa, la perenne indecente e vergognosa emergenza rifiuti che tanti campani pagano sulla loro pelle anche in termini di vita umana”. A dirlo è Matteo Salvini durante un collegamento telefonico ad un evento organizzato dalla Lega Campania. “Serve più energia, servono termovalorizzatori, serve una Regione che si occupi dei suoi cittadini, non dei parenti degli amministratori. Il voto del 25 sarà un voto di cambiamento a livello nazionale ma anche a livello napoletano e campano. Non vedo l’ora di tornare in presenza in mezzo a voi” conclude.