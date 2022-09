Giovedì 1 settembre 2022 - 09:03

Elezioni, Renzi: la Toscana sia veramente presa sul serio

"Sì rigassificatore Piombino, sì termovalorizzatore, sì infrastrutture"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 1 set. (askanews) – “I 60 secondi di oggi sono dedicati alla Toscana. E’ la mia regione certo, ma è anche la regione che oggi ospiterà un evento molto importante. Alla sala rossa del palazzo dei congressi che è un luogo per noi storico, di lì è partita la cavalcata al Comune di Firenze. Ci vedremo per dire che cosa? Per dire che siamo gli unici, noi del Terzo Polo a chiedere che la Toscana sia veramente presa sul serio”. Così Matteo Renzi, leader di Italia viva, in un video pubblicato sui social, a poche ore dalla presentazione a Firenze dei candidati e delle candidate toscane delle liste Azione-Italia Viva.“Concretamente poche chiacchiere: Toscana sul serio significa sì al rigassificatore di Piombino, il Pd non lo vuole, Fratelli d’Italia ha il sindaco contro. La Toscana sul serio significa dire sì all’aeroporto di Firenze, all’integrazione con Pisa, sì al termovalorizzatore, sì alle infrastrutture che mancano. Questa regione non può vivere di passato, gli altri partiti si riempiono la bocca di slogan. Noi siamo gli unici che hanno un programma concreto che porta a dire ciò che serve alle nuove generazioni toscane perché il passato non basta. Viva la Toscana del futuro”, spiega, dando appuntamento alle 20 presso la Sala Rossa del Palazzo dei Congressi di Firenze, in Piazza Adua.