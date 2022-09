Giovedì 1 settembre 2022 - 11:03

Elezioni, Garavini (Iv): salviamo italiani all’estero dai populisti

Incontrando la comunità italiana a Mannheim

Roma, 1 set. (askanews) – “Il voto per Azione-Italia Viva è un voto utile. Anzi, utilissimo. Soprattutto nella circoscrizione estero. Dove esiste un sistema elettorale per cui ogni singolo voto può fare la differenza”. Lo ha dichiarato la senatrice Laura Garavini, candidata alla Camera dei Deputati nella circoscrizione estero ripartizione Europa per la lista Azione-Italia Viva, incontrando la comunità italiana a Manheim.“La ripartizione Europa eleggerà infatti tre seggi alla Camera dei Deputati. La nostra lista intende conquistare il terzo seggio. E salvarlo da una destra pericolosa e dai populisti cinque stelle. Esattamente quei populisti che hanno mandato a casa il governo Draghi per puro tornaconto politico. E che hanno sempre fatto un colpevole ostruzionismo su tutte le questioni importanti per gli italiani all’estero: dall’esenzione sull’Imu alla bicamerale, all’inversione dell’opzione per i Comites. Il voto per la lista Azione-Italia Viva è il voto più utile che ci sia”, ha detto.